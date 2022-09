Mef: entrate 7 mesi +11,7%, con decreti e gettito Iva

Nel periodo gennaio-luglio 2022 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 288,42 miliardi, con un incremento dell'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo fa sapere il Ministero dell'economia, spiegando che il "significativo incremento" è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinamento degli effetti positivi sulle entrate per gli effetti del decreto Rilancio e del decreto Agosto e dagli effetti dell'incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la crescita del gettito dell'Iva.

