Gas: Snam, stoccaggi all'83,5%; obiettivo è oltre 90%

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Sugli stoccaggi abbiamo raggiunto un livello di riempimento che oggi è intorno all'83,5%, ci mancano ancora un miliardo e duecento milioni di metri cubi per arrivare all'obiettivo del 90%". Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier, nel corso di un'intervista a Rai News 24 in occasione di Gastech 2022"Ovviamente, se riusciremo a riempire un po' di più sarà certamente un contributo aggiuntivo, non solo alla sicurezza per l'inverno, ma anche per avere una maggiore flessibilità nel rispondere alla volatilità della fornitura dalla Russia", ha aggiunto Venier. "Il dato è positivo, avevamo programmato di raggiungere un certo livello alla fine di agosto e lo abbiamo esattamente conseguito come da programmi". (ANSA).