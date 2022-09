Borsa: Milano in calo con banche e auto, bruciati 12 miliardi

(ANSA) - MILANO, 05 SET - La Borsa di Milano (-2,01%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei, e brucia 12 miliardi di capitalizzazione. Piazza Affari, appesantita dalle auto e dalle banche, ha visto l'energia in controtendenza, grazie all'aumento del prezzo del petrolio, con Eni (+1,7%) e Tenaris (+0,9%).

Clima di tensione dei Titoli di Stato in vista della riunione della Bce, con lo spread tra Btp e Bund che sale a 237 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,93% (+10 punti base).

Scivolano le banche con Mps (-4,7%), nel giorno in cui la Bce autorizza l'aumento di capitale, Banco Bpm (-3,5%), Bper (-3%), Unicredit (-2,7%) e Intesa (-2,4%). Male il comparto assicurativo dove Unipol cede il 3% e Generali il 2,7%.

Nel listino principale pesante il comparto dell'auto con Stellantis (-4,8%), Iveco (-4,1%), Ferrari (-3%) e Cnh (-2,7%).

Seduta negativa per le utility mentre il gas torna a rialzare la testa. Iren cede il 3,8%, Hera il 2,6%, A2a (-2,4%) e Enel (-1,1%). Fuori dal listino principale balza Gas Plus che guadagna il 12,2%.

Vendite sul Campari che lascia sul terreno il 4,3%, Tim (-3,3%) e Interpump (-4,8%). (ANSA).