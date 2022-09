Borsa: Europa prosegue pesante dopo taglio produzione Opec+

Le Borse europee proseguono pesanti dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno il mese prossimo per stabilizzare il mercato, ritornando così sui livelli di agosto.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. In netta flessione Francoforte (-2,5%), Milano (-2,3%), Parigi (-1,7%) e Madrid (-1,5%). Contiene il calo Londra (-0,4%). Sui listini pesa le auto (-2,4%), l'informatica e le banche (-2%). Male anche le utility (-1,6%), con il prezzo del gas che sale del 26% a 272 euro al megawattora.

Corre il comparto azionario dell'energia (+2,3%) con il prezzo del petrolio in risalita. Il Wti sale del 3,4% a 89,88 dollari al barile e il brent a 96,44 dollari (+3,7%). (ANSA).