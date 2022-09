Forum Ambrosetti: focus su Italia con i big della politica

(ANSA) - CERNOBBIO, 04 SET - Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'Agenda Europea, oggi il focus sarà sulle prospettive dell'Italia.

Nella giornata conclusiva del Forum si discuterà della competitività dell'Italia, degli ecosistemi digitali e delle riforme abilitanti per il Pnrr. La parola passerà poi ai big della politica che si confronteranno con gli imprenditori presenti sui programmi elettorali e le idee per governare il Paese.

La quarantottesima edizione del Forum Ambrosetti ha visto la partecipazione di oltre 200 manager. Oltre al messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cernobbio sono arrivati quindici ministri del Governo Italiano, due commissari europei e numerosi esponenti politici italiani ed esteri. I lavori sono stati seguiti in tutto il mondo grazie al collegamento con oltre 200 hub. Ottanta i relatori, ventidue sessioni di lavoro ed oltre venti Paesi rappresentati. (ANSA).