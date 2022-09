Il prezzo del gas cala a 229 euro, attesa la riapertura del Nord Stream

Il prezzo del gas europeo, il cui contratto di riferimento è il Ttf trattato al Amsterdam, scende a 229 euro per megawattora in avvio di giornata con un calo del 5,6%.



A far tirare il fiato è l'attesa di una ripresa domani dei flussi del Nord Stream, come in precedenza al 20% della sua capacità, dopo l'interruzione da giovedì per manutenzione.

"Già dalla prossima settimana il Governo metterà in campo provvedimenti che abbasseranno i costi della bolletta energetica, l'obiettivo è far recuperare potere d'acquisto. L'Italia chiede da mesi un tetto al prezzo del gas, non tutti erano d'accordo in Ue ma le cose stanno cambiando". Così il ministro della Salute Roberto Speranza, e candidato nella lista dei Democratici e progressisti, a Radio Anch'io su RadioRai1.