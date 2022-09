Borsa: Milano positiva con Europa malgrado future Usa deboli

(ANSA) - MILANO, 02 SET - La Borsa di Milano (+1%) si conferma bene intonata a metà seduta al pari degli altri listini europei (Francoforte +1,1%, Londra +0,5% e Parigi +0,4%) anche se i futures su Wall Street sono in calo in attesa dei dati Usa che daranno il polso sullo stato di salute del mercato del lavoro americano e verosilmente altre buone ragioni alla Fed per proseguire nella stretta sui tassi in chiave antinflazionistica.

A Piazza Affari Exor svetta (+3,2%), grazie a Iveco (+2,5%) e Cnh (+1,6%), seguita dai finanziari che beneficiato di un panorama di tassi di interesse più alti, sui quali è attesa la decisione della Bce la prossima settimana. Banco Bpm guadagna il 2,7%, Fineco e Mediolanum il 2,4%. In fondo al paniere principale restano le utility Hera (-1,2%) e A2a (-1%) in una brutta giornata per le società del comparto. (ANSA).