(ANSA) - MILANO, 02 SET - Piazza Affari apre in rialzo.

L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,57% a 21.422 punti. A lle prime battue si mette in luce Fineco (+1,73%) seguita da Amlifon (+1,53%) ed Exor (+1,5%). In fondo al listino principale Tenaris (-1,72%) e Leonardo (-0,52%). (ANSA).