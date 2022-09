Borsa: Asia debole, scivola lo yen, giù il peso filippino

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Seduta negativa sui listini asiatici. Anche se Wall Street ieri ha concluso in leggero recupero, restano i timori per una stretta monetaria, e i conseguenti effetti recessivi, mentre aumentano i rendimenti dei bond pubblici e corre il biglietto verde. Tokyo a seduta ancora aperta segna un calo dello 0,13%, Hong Kong dell'1,21% mentre Shanghai è poco sotto la parità (-0,1%) e Shenzhen guadagna lo 0,21% malgrado il timore di un nuovo lockdown.

A livello valutario da segnalare lo scivolone del peso filippino, sotto soglia 57 nei confronti del dollaro (a 56,5), vista la politica restrittiva della Fed che costringerà anche la banca centrale locale a interventi sui tassi. Con una perdita di valore dall'inizio dell'anno del 10% la moneta delle Filippine è quella che si è indebolita di più nell'area asiatica dopo lo yen, che ha toccato nuovi minimi in giornata portando la flessione sul dollaro nel 2022 al 18%, e il won sudcoreano.

