Spread Btp-Bund chiude a 235 punti, rendimento sale al 3,9%

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Chiusura poco mossa per lo spread Btp-Bund, che si è allargato di un punto base, a quota 235. Il rendimento del decennale italiano ha superato brevemente per la prima volta da metà giugno il 4%, arrivando a segnare un massimo di 4,01%, per poi ridiscendere sotto tale soglia e chiudere al 3,909%, limitando il rialzo a tre punti base. La crescita dei rendimenti sta interessando da diversi giorni tutti i bond dell'Eurozona, che scontano la prospettiva di una Bce più aggressiva sui tassi nella riunione della prossima settimana, come confermato da diversi esponenti nel corso del simposio di Jackson Hole. (ANSA).