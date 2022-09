Segno positivo per il mercato auto Italia, +9,9% in agosto

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Dopo tredici cali consecutivi il mercato italiano dell'auto inverte la tendenza e chiude il mese di agosto con un segno positivo: le immatricolazioni sono state 71.190, in crescita del 9,9% rispetto allo stesso mese del 2021 Il consuntivo del periodo gennaio-agosto è comunque ancora in calo del 18,4% con 865.044 auto vendute.

Stellantisi nel mese di agosto fa meglio del mercato con 25.228 immatricolazioni, il 16,5% in più dello stesso mese del 2021, e la quota che sale dal 33,5 al 35,4%. Negli otto mesi il gruppo ha venduto 317.813 vetture, con una flessione del 23% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. La quota è pari al 36,7% rispetto al 38,9% di un anno fa. "Il mercato - spiega - è ancora in profonda crisi. La crescita di agosto potrebbe essere attribuita a un primo effetto degli incentivi", commenta il Centro Studi Promotor. L'Unrae fa notare (ANSA).