Prezzi guerra: gas in calo con l'Ue che esamina price cap

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Materie prime in calo mentre si continua a fare i conti con la crisi energetica e l'Ue che sta esaminando a livello tecnico la questione del tetto al prezzo" del gas e "valuta tutte le possibilità".

Ad Amsterdam le quotazioni del gas sono scese a 231 euro al megawattora (-3,6%) nonostante la chiusura del Nord Stream.

Prezzo in calo anche a Londra dove si attesta a 546 penny al Mmbtu (-0,4%). In discesa anche il petrolio con il Wti che raggiunge gli 88 dollari al barile (-1,6%) e il Brent a 94 dollari (-1,7%).

Cede anche l'oro che scende a 1.706 dollari l'oncia (-0,3%) e l'argento a 17,81 dollari (-1%). In netto calo anche il nichel e il rame (-1,8%) e l'alluminio (-2,4%). Tra le materie prime alimentari il grando tenero scende a 824 dollari per unità da 5 mila staia (-0,8%) e quello duro a 903 dollari (-1%). (ANSA).