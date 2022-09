Gas: chiude in rialzo a 243 euro ad Amsterdam (+1,3%)

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Chiusura in rialzo ad Amsterdam per il gas, con i future Ttf che al termine di una seduta incerta hanno terminato le contrattazioni in progresso dell'1,29% a 243 euro. Gli operatori da un lato guardano ai progressi negli stoccaggi dei Paesi europei e alla possibile introduzione di un tetto al prezzo del metano e dall'altro al rischio di nuove interruzioni dalla Russia, al termine del periodo di chiusura di tre giorni del Nord Stream. (ANSA).