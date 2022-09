Borse europee ancora in forte calo, Londra perde 1,9%

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Quinta seduta consecutiva in calo per le Borse europee, schiacciate dai timori di una recessione alimentata dall'inflazione e dalla crisi energetica e dalla prospettiva di un rialzo dei tassi 'jumbo' da parte della Bce. A pesare sul morale degli investitori hanno contribuito i mediocri dati pmi dell'Eurozona e l'aumento delle misure restrittive in Cina, con il lockdown di Chengdu, mentre l'indice Ism manifatturiero Usa, migliore delle attese, rafforza lo scenario di una Fed aggressiva sui tassi. A Londra il Ftse 100 ha perso l'1,86% a 7.148 punti, a Parigi il Cac 40 l'1,48% a 6.034 punti e a Francoforte il Dax l'1,6% a 12.630 punti. (ANSA).