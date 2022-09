Borsa:Europa apre in calo, si guarda a mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali. I mercati temono decisioni aggressive da parte di Fed e Bce per raffreddare la corsa dell'inflazione. Resta alta l'attenzione sul fronte delle materie prime con il petrolio e il gas in calo.

L'indice d'area stoxx 600 avvia la giornata con un calo dello 0,9%.In rosso Francoforte (-0,94%), Parigi (-0,93%), Londra e Madrid (-0,6%). (ANSA).