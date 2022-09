Borsa:Asia chiude in calo, timori recessione e banche centrali

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori di una recessione globale. Sui mercati tiene banco anche la corsa dei prezzi al consumo con l'ipotesi di interventi aggressivi da parte delle banche centrali per raffreddare la corsa dell'inflazione.

In netto calo Tokyo (-1,53%).Sul mercato valutario lo yen si è assestato sui minimi in 24 anni sul dollaro, raggiungendo un livello di 139,30 e sull'euro a un valore di 139,80. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso anche Hong Kong (-1,72%), Shanghai (-0,21%), Shenzhen (-0,47%), Seul (-2,28%) e Mumbai (-0,90%).

Giornata ricca di appuntamenti macroeconomici. Si inizia con i Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Attesi anche il tasso di disoccupazione dell'Italia e dell'Ue. Fari puntati anche sul Pil finale del secondo trimestre dell'Italia. Dagli Stati Uniti attesi il Pmi manifatturiero, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e la spesa in costruzioni. (ANSA).