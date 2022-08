Prezzi guerra: gas più caro per Nord Stream, giù il petrolio

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - La chiusura dei rubinetti dalla Russia, ufficialmente per tre giorni necessari alla riparazione del Nord Stream, fa risalire il prezzo del gas (+3% a 273 euro al megawattora il contratto Ttf ad Amsterdam), seppur sotto i livelli segnati in avvio di giornata, che ha beneficiato nei giorni scorsi dell'apertura all'interno dei Paesi della Ue a un tetto sul prezzo e a slegare quello dell'energia elettrica dal metano.

Si indebolisce invece ancora il petrolio che si avvia a segnare il terzo mese consecutivo in calo, il periodo più lungo dal due anni a questo parte, per la prospettiva di un rallentamento, se non proprio di una recessione, dell'economia globale a causa daelle poliche restrittive delle banche centrali, a partire dalla Fed.

In tiepido calo invece l'oro (-0,64% a 1.712 dollari l'oncia). Fra le materie prime agricole poco mosse le quotazioni del grano. (ANSA).