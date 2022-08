Mps: i proxy advisor suggeriscono di votare per l'aumento

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Iss e Glass Lewis, i principali consulenti degli investitori istituzionali nelle assemblee delle società quotate, suggeriscono ai propri clienti di votare a favore dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro del Monte dei Paschi di Siena.

"Nonostante la significativa diluizione", pari a "più di sette volte l'attuale capitalizzazione di mercato", l'aumento "è supportato da un forte razionale" in quanto le risorse raccolte "saranno usate per rafforzare la posizione finanziaria della società e implementare il nuovo piano industriale", si legge nel proxy paper di Iss.

"Rileviamo che l'aumento di capitale proposto è una componente centrale del piano di consolidamento del capitale che è determinante per la continuità aziendale di lungo termine. Per questo crediamo che l'approvazione" dell'aumento "sia nel miglior interesse degli azionisti", afferma Glass Lewis, in vista dell'assemblea del prossimo 15 settembre. (ANSA).