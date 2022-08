Il ricalcolo della tassa sugli extraprofitti azzoppa Eni in Borsa. Il titolo è finito in asta di volatilità, da cui è uscito velocemente e ora perde il 4,1% a 11,7 euro, dopo la notizia che l'esborso a carico delle azinede energetiche è stato alzato, per il gruppo petrolifero, da 550 milioni a ben 1,4 miliardi di euro.