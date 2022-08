Borsa: Milano frena (+0,09%) con Europa, Saipem in calo

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Piazza Affari (+0,09%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con gli altri listini europei che già ieri hanno provato, senza successo, a interrompere la serie in cali partiti da venerdì scorso di fronte alle parole da falco del presidente delle Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole. Se la chiusura dei rubinetti, ufficialmente per lavori, del gasdotto Nord Stream ha fatto ripartire il prezzo del gas (+3,7% a 275 euro al megawattora il contratto Ttf ad Amsterdam), il greggio è in marginale recupero dopo il tonfo della vigilia (Brent +0,18% a 99,4 dollari al barile, Wti +0,34% a 91,9 dollari) e non impensierisce i titoli petroliferi.

Saipem, dopo l'uscita del ceo Francesco Caio, ha tuttavia girato in ribasso (-0,59%) dopo una partenza indifferenze al cambio al vertice. In coda al listino priniale c'è tuttavia Leonardo (-0,97%) mentre Unicredit grazie al sì della Bce a un altro miliardo di euro di buyback brilla (+2,78%) davanti a Stm (+2,15%), Bper (+2,16%9 e Pirelli (+0,89%). Non si arresta lo scivolone di Mps (-4%). (ANSA).