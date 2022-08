Borsa: Europa chiude in calo, pesa l'inflazione

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le Borse europee chiudono in calo con i prezzi al consumo che non arrestano la corsa. I dati sull'inflazione hanno provocato anche nuove tensioni sui Titoli di Stato con gli investitori che tema politiche aggressive da parte delle banche centrali.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. In flessione Parigi (-1,37%), Londra (-1,05%), Francoforte (-0,97%), Madrid (-1,17%). (ANSA).