Borsa:Europa tenta recupero in avvio tra gas e titoli stato

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le Borse europee tentano il recupero, dopo la performance negativa della vigilia.

L'attenzione si concentra sulle mosse dell'Unione europea sul fronte del gas e dell'energia e su quelle delle banche centrali sul versante della politica monetaria. L'euro scende sotto la parità sul dollaro a 0,998 a Londra.

Avvio in rialzo per Parigi (+0,33%), Francoforte (+0,21%) mentre Londra è in calo dello 0,23%. (ANSA).