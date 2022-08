Borsa: Europa cauta con Wall Street, a Milano stop Tenaris

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Si confermano bene intonate le Borse europee con l'avvio in cauto rialzo di Wall Street che prova a interrompere la discesa cominciata venerdì scorso dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell su una stretta monetaria per battere l'inflazione anche a costo di una recessione.

Francoforte guadagna l'1,34%, Parigi lo 0,55% mentre Londra cede lo 0,23%. A Milano +0,78% è finita in asta di volatilità per eccesso di ribasso Tenaris che soffre come gli altri titoli dell'energia (Eni -1,2%, Snam -0,32%, Terna -0,27%) per le quotazioni del greggio in discesa, in una giornata in cui tira il fiato anche la corsa del gas, e per nuove misure sugli extraprofitti. (ANSA).