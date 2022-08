Saipem: realizzerà impianti di pirolisi per Quantafuel

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Saipem e Quantafuel Asa hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare all'industrializzazione e alla costruzione di impianti di riciclo chimico di rifiuti plastici. Questi ultimi - si legge in una nota - saranno basati sulla progettazione e la tecnologia di processo sviluppati da Quantafuel.

L'accordo - spiegano a San Donato Milanese - consente a Saipem di "commercializzare e realizzare a livello globale impianti industriali di pirolisi con la licenza della tecnologia di Quantafuel".

La pirolisi è un processo termochimico in grado di convertire i rifiuti plastici solidi in prodotti liquidi o gassosi, riutilizzabili come combustibili o materie chimiche per il riciclo delle materie plastiche. Saipem fornirà inoltre i servizi 'intelligenti' (smart) di gestione e manutenzione, oltre alle garanzie sulle prestazioni degli impianti, rilasciate congiuntamente da entrambe le società.

In base all'accordo saranno sviluppate "soluzioni scalabili e modulari per gli impianti di riciclo dei rifiuti plastici, che saranno agevolmente adattate alle specificità dei diversi siti".

"La soluzione tecnologica offerta - spiega Saipem - consentirà agli utilizzatori di incrementare l'impiego dei rifiuti plastici misti nella produzione di olio da pirolisi, che potrà essere riutilizzato nella produzione di nuovi prodotti chimici e plastici". (ANSA).