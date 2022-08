Olympus: vende divisione microscopi a Bain Capital

(ANSA) - TOKYO, 29 AGO - La Olympus raggiunge un accordo per la cessione della divisione che produce microscopi al fondo di investimento statunitense Bain Capital, per concentrarsi maggiormente sul settore medico. L'accordo da 427,6 miliardi di yen, equivalenti a poco più 3 miliardi di dollari, fa parte di un processo di ristrutturazione della società giapponese iniziato oltre 10 anni fa, quando nel 2011 venne travolta dallo scandalo finanziario per aver falsato i bilanci negli anni '90.

Fondata nel 1919 come azienda produttrice di microscopi, l'anno scorso Olympus aveva deciso di dismettere gli investimenti nel business delle fotocamere, scorporandolo dalla sussidiaria Evident Corp che aveva creato con l'obiettivo di vendere la filiale.

Situata nella prefettura di Nagano, Evident produce anche endoscopi industriali e apparecchi radiologici e conta circa 4.000 dipendenti tra il Giappone e i mercati esteri. Nell'anno fiscale terminato a marzo 2022 ha registrato vendite per 119 miliardi di yen e un utile operativo di 17,5 miliardi di yen.

(ANSA).