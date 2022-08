Borsa: Milano chiude in calo come Europa, pesano le utility

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - La Borsa di Milano (-0,24%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. I listini del Vecchio continente risentono della spinta dei falchi della Bce verso un rialzo consistente dei tassi d'interesse a settembre.

Lo spread tra Btp e Bund ha concluso la giornata stabile a 229 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di undici punti base al 3,79%.

Piazza Affari è stata appesantita dall'andamento delle utility con il prezzo del gas che, nonostante il calo giornaliero, resta a livelli molto alti. In fondo al listino principale Hera (-3,1%). Male A2a (-2%), Italgas (-1,8%) e Enel (-0,6%). In calo anche Prysmian (-2,7%), Leonardo e Recordati (-2,5%).

Andamento positivo per le banche con Banco Bpm (+3,1%), Unicredit (+1,8%), Intesa (+1%), piatta Bper (+0,03%) mentre è in controtendenza Mps (-2,7%). Si mettono in mostra anche i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in aumento.

Sugli scudi Tenaris (+4,8%) e Eni (+1,5%). Bene anche Saipem (+0,4%).

Nel listino principale brilla Tim (+2,2%), dopo i recenti acquisti di azioni da parte dell'amministratore delegato Pietro Labriola. (ANSA).