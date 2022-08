Borsa: Europa chiude in calo, tra gas e tensioni Titoli Stato

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Le Borse europee chiudono in calo tra le tensioni sui titoli di Stato e l'andamento del prezzo del gas. Sui mercati pesano le parole Jerome Powell a Jackson Hole e le posizioni dei falchi della Bce che spingono per un forte rialzo dei tassi a settembre.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,8%. Chiusura in calo per Madrid (-0,92%), Parigi (-0,83%), Francoforte (-0,61%). (ANSA).