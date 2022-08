Rovagnati e le 4 sfide della qualità responsabile

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Rovagnati, lo storico marchio italiano leader nella produzione di salumi, ha accettato la sfida della transizione green. Ha creato un team di 11 persone dedicato alla realizzazione dei suoi obiettivi di sostenibilità e ha messo sul tavolo un programma "Rovagnati Qualità Responsabile" (RQR) che impegna trasversalmente tutte le funzioni aziendali.

I pilastri sono quattro, persone, benessere animale, nutrizione e ambiente per rispondere agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG's) delle Nazioni Unite, con particolare attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. "La sostenibilità è parte integrante del business di Rovagnati e la creazione di un team dedicato è fondamentale per compiere giornalmente passi avanti nel percorso che stiamo effettuando. L'approccio alla sostenibilità deve essere olistico perché sia concreto, per questo il team si compone di persone integrate in ogni funzione aziendale" spiega Marco Lentini, Marketing Director di Rovagnati con l'ANSA al termine di una visita allo stabilimento di Biassono. (ANSA).