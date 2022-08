Bce: Schnabel, azione forte su prezzi, rischi recessione saliti

I rischi di recessione sono aumentati. Lo afferma Isabel Schnabel, del comitato esecutivo della Bce, chiedendo comunque un'azione forte per riportare l'inflazione sotto controllo. Da Jackson Hole Schnabel osserva come le "banche centrali devono agire con forza" contro la corsa dei prezzi. "Anche se entriamo in recessione, abbiamo ben poche scelte se non continuare sulla strada della normalizzazione", aggiunge Schnabel.

L'impegno della Bce ad agire sull'inflazione è "incondizionato": un altro rialzo "significativo" dei tassi di interesse è un passo necessario in settembre, aggiunge Francois Villeroy de Galhau, membro del comitato esecutivo della Bce.