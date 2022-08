Borsa: Milano debole (-0,3%) con Eni, corrono Tim e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Gira in calo Piazza Affari dopo due ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,3% a 22.384 punti. Sale a 230,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 12 punti al 3,65%. Riduce la corsa il greggio (Wti +0,65% a 93,17 dollari al barile) mentre il gas naturale (-5,57% a 303,5 euro al MWh) scende sotto i massimi, mantenendosi però sopra la soglia dei 300 euro.

In vettaTim (+1,8%) all'indomani del secondo acquisto di titoli dell'amministratore delegato Pietro Labriola da quando è in carica, che porta il proprio portafoglio a 1,5 milioni di azioni dando un ulteriore segnale di fiducia mentre prosegue il lavoro sul progetto per la rete unica. La segue Prysmian (+1%), che ha messo a punto una nova tecnologia per i cavi sottomarini ad alt tensione, in grado di raddoppiarene la capacità di trasporto. Tengono Unipol (+0,37%), Poste (+0,4%), Stm (+0,35%) e Stellantis (+0,3%). Resiste Banco Bpm (+0,12%), girano in calo invece Unicredit (-0,1%), Bper (-0,23%) e Intesa (-0,3%).

Deboli Recordati (-1,8%), Campari (-1,77%), oggetto di prese di beneficio dopo l'acquisizione del 15% di Howler Head negli Usa, ed Amplifon (-1,66%). Segno meno anche per Terna (-1,27%), Iveco (-1,2%) ed Eni (-1,05%), in controtendenza con i rivali europei.

