Borsa: Europa debole, euro sopra il dollaro, Milano -0,75%

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Si confermano deboli le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con i futures Usa in calo in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell al summit di Jackson Hole (Usa). Torna sopra la parità l'euro (+0,4% a 1,0015 dollari), mentre si mantiene sopra i 229 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 9,9 punti al 3,635%.

A parte Londra (+0,03%) si confermano in calo Madrid (-0,2%), Parigi (-0,45%), Francoforte (-0,5%) e Milano (-0,75%). Sale il greggio (Wti +1,46% a 93,87 dollari al barile), e riduce progressivamente il calo il gas naturale (-2% a 315 euro al MWh).

Tengono Shell (+0,36%), TotalEnergies (+0,44%) e Bp (+0,67%) mentre cede Eni (-0,8%). Positivi i bancari Sabadell (+1,47%), Commerzbank (+1,1), SocGen (+0,85%) e Bbva (+0,44%). In Piazza Affari cedono invece Bper (-0,95%), Intesa (-0,7%), Mps (-0,65%), Banco Bpm (-0,62%) e Unicredit (-0,31%). (ANSA).