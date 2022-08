Benzina: a luglio giù consumi, primo calo da febbraio 2021

A luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione (benzina+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono stati pari a circa 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio, più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 (-2,6%, pari a 76.000 tonnellate in meno).



E anche, in misura inferiore, rispetto ai valori di luglio 2019 (-1,1%, 33.000 tonnellate in meno). Lo rende noto l'Unem spiegando che si tratta del primo calo delle immissioni in consumo di carburanti dal febbraio 2021.