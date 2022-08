Spread Btp-Bund chiude in calo a 222, rendimento al 3,53%

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Lo spread Btp-Bund ha chiuso la seduta in calo di 7 punti base, a quota 222, in scia alle scommesse sul mercato monetario per una traiettoria meno aggressiva della Bce nella stretta dei tassi. In calo anche il rendimento dei decennali italiani, sceso di oltre 12 punti al 3,53%, nonostante sul debito dell'Italia sia stata montata dagli hedge fund - secondo quanto riferito dall'Ft - la scommessa ribassista più consistente dalla crisi finanziaria del 2008.

