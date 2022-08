Pil Usa cala dello 0,6%, meno delle attese ma è recessione

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - L'economia americana si è contratta nel secondo trimestre dello 0,6%, meno di quanto inizialmente previsto (la prima stima parlava di una contrazione dello 0,9%) e meno delle attese degli analisti che scommettevano su un calo dello 0,7%. Per gli Stati Uniti si tratta comunque del secondo trimestre consecutivo di crescita negativa e quindi di un'economia in recessione tecnica. Il pil statunitense si era contratto nei primi tre mesi dell'anno dell'1,6%. (ANSA).