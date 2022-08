Gas: flussi stabili da Russia a Italia,oggi 32,34 milioni mc

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Si mantengono stabili i flussi di gas dalla Russia all'Italia tramite i gasdotti Tag 1 e 2 che attraversano l'Austria. Secondo le previsioni di Snam dalla stazione d'ingresso di Tarvisio sono in transito flussi totali per 33,34 milioni di metri cubi su 181,474 milioni di metri cubi importati complessivamente. La parte del leone spetta come sempre all'Algeria, con 71,39 milioni di metri cubi, seguita dall'Azerbaijan (24,78 milioni). Segue a ruota in Nord Europa attraverso Passo Gries (Verbania) con 24,67 milioni, mentre il rigassificatore di Livorno contribuisce per 14,66 milioni e quello di Panigaglia (La Spezia) per 8, 42 milioni. E' stabile a 8,79 milioni di metri cubi la produzione nazionale, a cui si sommano i 5,2 milioni di metri cubi in arrivo dalla Libia.

Immessi negli stoccaggi 47,29 milioni, mentre ai consumi interni vengono destinati 113,13 milioni di metri cubi e alle esportazioni e reti di terzi i rimanenti 19,84 milioni. (ANSA).