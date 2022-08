Blackstone vicina ad acquisto catalogo completo Pink Floyd

Il gruppo di private equity statunitense Blackstone sarebbe vicino all'acquisto del catalogo completo dei Pink Floyd. A rivelarlo è il Financial Times.



Stando al quotidiano della City, Blackstone avrebbe raggiunto l'accordo ad una cifra vicino al mezzo miliardo di dollari attraverso Hipgnosis Song Management (HSM), la società fondata dall'ex manager di Elton John, Merck Mercuriadis.



Blackstone ha infatti creato la Hipgnosis Songs Capital (HSC), un fondo da miliardi di dollari, dopo aver acquistato HSM l'anno scorso. La società ha già rilevato 341 milioni di dollari di cataloghi arretrati da Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Nelly Furtado e dal cantante country Kenny Chesney.



L'accordo per i Pink Floyd però potrebbe valere più di tutte le attuali partecipazioni di HSC messe insieme, spiegano al Financial Times.