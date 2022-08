Prezzi guerra: gas riparte (+4%), salgono frumento e mais

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Nel giorno che segna i sei mesi di guerra in Ucraina con l'aggressione da parte della Russia, dopo una partenza più calma il gas si muove al rialzo del 4% sul mercato di Amsterdam attorno ai 280 euro al Megawattora. In aumento dell'1% il petrolio sui 94 dollari al barile.

Acquisti anche sul frumento e sul mais, che salgono di circa l'1,5% rispettivamente a 755 e a 670 dollari per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitnese per i cereali.

Calmo l'oro sui in aumento dell'1,4% a 1.761 dollari, con l'argento in calo dello 0,4% e il palladio in crescita dell'1,4% a 2.000 dollari per il future sulle 100 once. (ANSA).