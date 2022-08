Londra azzera importazione carburante da Russia a giugno

Il Regno Unito per la prima volta a giugno non ha importato carburante dalla Russia. Anche le importazioni di merci sono crollate a 33 milioni di sterline a giugno, il livello più basso dal 1997, ha affermato l'Office for National Statics (Ons).



Il governo conservatore, guidato dal premier uscente Boris Johnson, si è impegnato dopo l'inizio della guerra in Ucraina a eliminare gradualmente le importazioni russe di petrolio entro la fine dell'anno e le importazioni di gas il prima possibile.