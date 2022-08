Gas: stoccaggi dell'Italia superano l'80% (2)

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - La Germania si conferma prima per gas immagazzinato con 196,82 TWh, un indice di riempimento dell'80,65% e una media giornaliera di stoccaggi pari allo 0,51%. Seguono l'Italia a ridosso dei 155 TWh, calcolati in base a una media di riempimento giornaliera pari allo 0,21%, e la Francia, che dispone di scorte per 118,2 TWh di metano, un indice di riempimento che sfiora il 90% all'89,81% e una media giornaliera di riempimento pari allo 0,3%. Il più alto indice di stoccaggio si registra in Polonia, con il 99,57% per 36,25 TWh di scorte. La segue la Danimarca con il 93,55% di scorte nei magazzini per un totale di 8,63 TWh. Sopra all'80%, ci sono anche il Belgio (84,92% a 7,38 TWh) e la Repubblica Ceca (81,54% a 35,69 TWh). Fuori dall'Ue ha completato le scorte il Regno Unito (100%), immagazzinando 10,48 TWh di gas naturale. (ANSA).