Energia: tra il 5 e l'8 settembre Gastech 2022 a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Si terrà alla Fiera di Milano tra il 5 e l'8 settembre l'edizione 2022 di Gastech, il principale evento al mondo dedicato al gas naturale, al Gnl, all'idrogeno e alla lotta alle emissioni di carbonio. Tra gli invitati 19 figure di 'alto profilo' tra Ministri dell'Energia e rappresentanti politici provenienti da Europa, Africa, Asia e Medio Oriente per discutere di "giusta transizione energetica per i Paesi in via di sviluppo" e del "ruolo del gas come combustibile chiave per la transizione e gli imperativi della sicurezza energetica globale".

Al Gastech 2022 di Milano invieranno i loro ministri l'India, la Nigeria, l'Egitto, l'Indonesia, il Portogallo, l'Iraq, il Senegal, lo Zimbawe, Gibuti, il Ghana, la Turchia (viceministro) e il Kirghizistan. Presenti anche alti funzionari da Abu Dhabi, Kenya, Grecia e gli Usa, con il vicesegretario di Stato alla diplomazia energetica Laura Lochman. Attesi anche l'ex segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) Christiana Figueres, l'ex ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel e Osama Mobarez, segretario generale del Forum del Gas del Mediterraneo Orientale (Emgf).

"Il mondo - commenta il presidente di Gastech, Chris Hudson - sta affrontando sfide enormi in termini di sicurezza energetica, transizione e accessibilità economica che richiedono un dialogo urgente tra i governi nazionali e gli operatori del settore". "Siamo lieti - aggiunge - di accogliere così tanti ministri di alto livello all'evento per presentare le loro diverse prospettive su come procedere". "Sono particolarmente lieto - conclude - che, in vista della Cop27, Gastech svolga un ruolo chiave nel definire la proposta di valore del settore del gas per questa cruciale conferenza sul clima". (ANSA).