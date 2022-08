Borsa: Europa con Milano aspetta Fed, Londra -0,3%

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - I mercati azionari del Vecchio continente doppiano la boa di metà giornata oscillando attorno alla parità con una leggera intonazione negativa: la Borsa di Madrid scende dello 0,4%, Londra dello 0,3%, Milano è limata dello 0,1%, mentre Francoforte, Parigi e Amsterdam sono piatte.

In calo dello 0,4% i listini finanziari di Mosca nonostante il prezzo del gas resti in tensione con un rialzo del 5% a 282 euro al megawattora. Sempre debole l'euro, sotto la parità con il dollaro a quota 0,993. Sui timori di inflazione, sotto pressione anche i titoli di Stato europei, con il Btp a 10 anni che registra un rendimento del 3,68%, dopo un picco a quota 3,71%, e lo spread nei confronti della Germania a 233 punti base.

Gli operatori sembrano attendere l'avvio di domani del meeting della Federal reserve di Jackson Hole, ma soprattutto il discorso del presidente Powell di venerdì, che dovrebbe chiarire gli indirizzi di politica monetaria, con il timore da parte dei mercato della conferma di una Fed 'falco'.

In questo clima in Piazza Affari tra i gruppi principali il titolo più debole è quello di Banca Mediolanum, che scende di quasi due punti percentuali, mentre al contrario Campari sale dell'1,2% dopo l'avvio dell'acquisizione della Howler Head Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Meglio fa Diasorin, che cresce dell'1,9%. (ANSA).