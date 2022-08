Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 231,6 punti

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Ha chiuso in lieve rialzo a quota 231,6 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a contro i 231 punti segnati nella vigilia in chiusura.

In crescita di 1,8 punti al 3,628% il rendimento annuo italiano.

(ANSA).