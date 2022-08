Borsa: Milano gira in rialzo con Saipem e Tenaris, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Piazza Affari gira in rialzo (+0,26%) dopo un avvio in calo mentre le Borse europee restano in tensione per la corsa del prezzo del gas che alimenta il rischio di una recessione del Vecchio Continente. Sul listino milanese avanza Tenaris (+3,8%) e rimbalzano dai minimi Saipem (+2,1%) e Tim (+1,9%), su cui titoli ieri il ceo Pietro Labriola ha investito circa 200 mila euro. Ancora bene Eni (+1%), reduce dalla scoperta di un grande giacimento di gas al largo di Cipro, mentre avanzano anche Nexi (+1%) e, tra i bancari, Bper (+1,5%) e Banco Bpm (+0,9%). Continuano invece le vendite su Mps (+2,2%), male anche Diasorin (-1%), Amplifon (-1%) e Recordati (-1%), fiacche le utility con Snam (-0,8%) e Terna (-0,6%), tra i pochi titoli a salvarsi dalle vendite ieri. (ANSA).