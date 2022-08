Borsa: Europa incerta nel finale con Wall Street, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Appaiono incerte nel finale le principali borse europee ad eccezione di Milano (Ftse Mib +1%), con gli indci Usa contrastati (Dow Jones -0,45%, Nasdaq +0,14%).

Deboli Francoforte (-0,2%), Parigi (-0,3%), Londra (-0,65%) e Madrid (-0,75%). Riprende a salire il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 233,3 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,4 punti al 3,644%. Si mantengono in parità l'euro e il dollaro, mentre avanza il greggio Wti (+3,81% a 93,81 dollari al barile) in atesa delle anticipazioni sulle scorte Usa e su ipotesi di un taglio della produzione da parte dei Paesi dell'Opec. Stabile sotto quota 270 euro al MWh il gas naturale ad Amsterdam (-2,98% a 268,75 euro).

Corrono Saipem (+10,4%), Tenaris (+8,53%), Eni (+4,52%), Shell (+3,25%), TotalEnergies (+3,1%) e Bp (+2,22%). In luce gli estrattivo-minerarie e i siderurgici ArcelorMittal (+3,11%), Anglo American (+2,56%) e Glencore (+2,17%), spinti dalle quotazioni dei metalli. Bene Porsche (+2,2%), a monte di Volkswagen (+2%), in vista dell'imminente quotazione del produttore di auto sportive Porsche Ag. In luce anche Bmw (+2,1%), Stellantis (+1,5%) e Mercedes (+1,4%). Brillanti in Piazza Affari Intesa (+1,95%), Bper (+1,9%), Unicredit (+1,5%) e Banco Bpm (+1,45%). Seguono Sabadell (+1,25%) e SocGen (+0,57%), in controtendenza Commerzbank (-1,15%) (ANSA).