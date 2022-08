Ita: cordata Certares-Delta-Af presenta un'offerta aggiornata

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - La cordata guidata dal fondo Certares insieme a Delta e Air France-Klm ha presentato l'aggiornamento dell'offerta per l'acquisto di una quota di Ita. Lo si apprende da fonti societarie.

Il termine per presentare le nuove proposte è fissato alla mezzanotte di lunedì 22 agosto. Allo stato attuale la gara è tra due offerte: Msc e Lufthansa metterebbero sul piatto circa 850 milioni per l'80% della compagnia (il 60% in mano a Msc, il 20% a Lufthansa e il 20% al Mef). Dall'altra parte il fondo statunitense Certares offrirebbe 600 milioni per il 60% della compagnia, con il restante 40% nelle mani del Mef, mentre Air France-Klm e Delta Airlines sarebbero partner commerciali. (ANSA).