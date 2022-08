Energia: Bonomi, essere pronti a piano di razionamento

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventuale piano di razionamento. Dal primo ottobre inizia l'anno termico e le imprese non sanno ancora come dovranno affrontarlo. Chiediamo un tetto al prezzo del gas e se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale, lo stiamo chiedendo da mesi". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al Tg5, rivolgendosi ai partiti e al governo.

"I partiti con grande senso di responsabilità devono affrontare il tema" del caro energia, "capisco che è un tema scomodo durante la campagna elettorale, ma devono ascoltare il grido d'allarme delle imprese. E il governo Draghi può e deve intervenire perché è un tema di emergenza nazionale prioritario", afferma Bonomi, "Il più grande paese manifatturiero europeo, la Germania, sta studiando da tempo dei piani di razionamento. Noi italiani non possiamo farci trovare impreparati in caso di questa necessità", sottolinea ancora, che "inciderà su imprese, posti di lavoro e quindi sul reddito delle famiglie". (ANSA).