Borsa: Milano pesante con banche, Saipem e Tim, corre l'Eni

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Seduta di forti vendite per Piazza Affari, che ha scontato al pari delle altre Borse europee i timori di una recessione del Vecchio Continente scatenata dalla corsa dei prezzi energetici. Il Ftse Mib ha perso l'1,64% appesantito dai forti cali di Saipem (-6%), Moncler (-4,6%) e Tim (-4,2%), scesa in prossimità dei suoi minimi storici e oggetto di acquisto di azioni per un milione di euro da parte del suo ad, Pietro Labriola.

Male tutte le banche, con in testa Mps (-6%) chiamata ad affrontare una difficile ricapitalizzazione. Cali superiori al 3% per Banco Bpm, Bper, Unicredit e Intesa. Male anche l'automotive con Stellantis (-4,1%), Iveco (-3,7%) e Pirelli (-3,5%). In controtendenza qualche farmaceutico (Recordati +1,6% e Diasorin +0,9%), le utilities Snam (+1,3%), Italgas (+1%) e Terna (+1,1%) e, infine l'Eni (+1,6%), premiata per la scoperta di un maxi-giacimento di gas al largo di Cipro. (ANSA).