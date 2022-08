Gas: in rialzo a Londra, supera 243 euro al MWh ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Inverte la rotta il gas naturale dopo un avvio in rialzo (+0,52%) a Londra, dove vengono chieste 5,22 sterline per singola unità termica (Mbtu). Sulla piazza di Amsterdam in contratti futures sul mese di settembre segnano un rialzo dello 0,92% a 243,21 euro al MWh. (ANSA).