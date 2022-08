Gas: Algeria continua a doppiare Russia nei flussi in Italia

L'Algeria continua a doppiare la Russia nei flussi di gas verso l'Italia. Secondo le previsioni di Snam per la giornata di oggi sono in arrivo da Mazara del Vallo (Trapani) 66,4 milioni di metri cubi, contro i 31,47 previsti da Tarvisio (Udine). Il totale delle importazioni italiane di oggi è di 167,03 milioni di metri cubi, di cui 23,2 in arrivo dall'Azerbaijan tramite il Tap a Melendugno (Lecce) e 15,03 dal Nord Europa attraverso Passo Gries (Verbania). Seguono il rigassificatore di Livorno con 14,66 milioni di metri cubi e quello di Panigaglia (La Spezia) con 9,95 milioni. Stabile a 8,68 milioni la produzione nazionale, mentre da Gela (Caltanissetta) sono in arrivo 6,24 milioni dalla Libia.

Per la giornata di oggi sono previsti 62,25 milioni di stoccaggi, 100,62 milioni di consumi e 12,84 milioni di esportazioni e confermienti ad altre reti.