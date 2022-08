Borsa: Milano migliore in Europa con Tenaris, giù Leonardo

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Buona seduta per Piazza Affari, che è stata la Borsa migliore in Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1% netto a 22.985 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,93% a quota 25.124.

Per i mercati azionari del Vecchio continente è stata infatti una giornata di lieve rialzo: Francoforte ha concluso in aumento dello 0,6%, con Parigi in crescita dello 0,4%, Amsterdam e Londra dello 0,3%. Unico listino in negativo quello di Madrid, che ha segnato un calo marginale dello 0,1% finale.

Bene Mosca, che con l'indice Rtsi in rubli ha segnato un marginale rialzo dello 0,2%, mentre il Moex espresso in dollari ha registrato un aumento del 2,2%. Un aiuto ai titoli russi l'ha dato il gas, che ad Amsterdam ha chiuso la seduta in crescita del 6% a 241 euro al Megawattora, la conclusione di giornata più elevata di sempre.

Molto più calmo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso la seduta a 221 punti base, sullo stesso livello dell'avvio di giornata, con un rendimento per il prodotto del Tesoro al 3,3%.

In questo contesto Piazza Affari è stata sostenuta da diversi titoli legati ai prezzi dell'energia, come Tenaris, salito del 4,2% finale a 13,2 euro, o Eni, cresciuto di due punti percentuali a quota 11,9. Negli altri settori, molto bene Stm (+3,2%), con Interpump in crescita del 2,8%. Generalmente calme le banche, fiacche invece Tim e Saipem in ribasso entrambe dello 0,7%. Qualche vendita più consistente su Leonardo, che ha ceduto l'1% finale a 8,87 euro. (ANSA).